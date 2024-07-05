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ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

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РИА Новости

Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны РФ также заявило о взятии под контроль населенных пунктов Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

4 июля украинский проект DeepState сообщал, что российские военные взяли под контроль села Восход и Сокол, а также продолжили наступать у населенных пунктов Сотницкий Казачок, Дружба, Северное, Новопокровское и Евгеньевка.

3 июля стало известно о взятии под контроль российских войск района Новый в городе Часов Яр. Военнослужащим «Южной» группировки удалось достичь новых позиций на передовой.

Ранее под Часовым Яром произошла дуэль российских и украинских снайперов.

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Операция на Украине
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