Украинский генерал назвал причину отступления ВСУ под Часовым Яром

Причиной отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Часова Яра стала нехватка вооружения и личного состава в оборонявших город воинских частях. Такое мнение в интервью Radio NV выразил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам генерала, украинские вооруженные силы вынуждены отступать под массированным огнем российской артиллерии, что в условиях неукомплектованности подразделений приводит к печальным для них результатам. В таких условиях, подчеркнул генерал, ВСУ приходится отходить на новые позиции.

Помимо этого, генерал отметил усиление боев в районах Купянска и Угледара, где российские войска также постепенно продвигаются вперед.

О падении обороны ВСУ в районе Часова Яра стало известно 3 июля. Украинские подразделения оставили восточную часть города и попытались организовать оборону на западной окраине.

Утром 4 июля спикер группировки ВСУ «Хортица» Волошин признал, что ВСУ оставили район «Канал» в Часове Яре, так как удерживать его было нецелесообразно из-за риска высоких потерь.

Ранее британский эксперт назвал отступление ВСУ из Часова Яра «ужасной новостью» для Украины.