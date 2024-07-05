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Украинский генерал назвал причину отступления ВСУ под Часовым Яром

Романенко: ВСУ отступают под Часовым Яром из-за нехватки личного состава

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Александр Максименко/РИА Новости

Причиной отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Часова Яра стала нехватка вооружения и личного состава в оборонявших город воинских частях. Такое мнение в интервью Radio NV выразил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам генерала, украинские вооруженные силы вынуждены отступать под массированным огнем российской артиллерии, что в условиях неукомплектованности подразделений приводит к печальным для них результатам. В таких условиях, подчеркнул генерал, ВСУ приходится отходить на новые позиции.

Помимо этого, генерал отметил усиление боев в районах Купянска и Угледара, где российские войска также постепенно продвигаются вперед.

О падении обороны ВСУ в районе Часова Яра стало известно 3 июля. Украинские подразделения оставили восточную часть города и попытались организовать оборону на западной окраине.

Утром 4 июля спикер группировки ВСУ «Хортица» Волошин признал, что ВСУ оставили район «Канал» в Часове Яре, так как удерживать его было нецелесообразно из-за риска высоких потерь.

Ранее британский эксперт назвал отступление ВСУ из Часова Яра «ужасной новостью» для Украины.

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