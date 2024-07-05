На Кубани 16 жителей пострадали из-за атаки ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск в ночь на 5 июля 16 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

По его словам, ночью фельдшеры скорой помощи, после попадания снаряда в жилой дом на улице Азовской осмотрели пятерых человек. Еще 11 пострадавших обратились за помощью в Центральную районную больницу.

«В районе оперативно были организованы пункты временного размещения жителей. В здании ФОК «Лидер» каждому обратившемуся выделили комнаты, обеспечили горячим питанием и водой», — пояснил губернатор.

ВСУ в ночь на 5 июля атаковали южные регионы РФ при помощи беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской.

В Приморско-Ахтарске силы ПВО сбили украинские дроны, но обломки аппаратов упали на гражданские здания, В итоге шесть человек пострадали, в том числе двое — несовершеннолетних. Шестилетняя девочка получила осколочное ранение в живот и попала в больницу, однако врачам спасти пациентку не удалось. Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали заправки в Курской области.