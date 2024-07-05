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Минобороны РФ сообщило о трех освобожденных населенных пунктах в ДНР

МО: ВС РФ освободили за неделю Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили за неделю три населенных пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что подразделениями группировки войск «Центр» были освобождены Шумы, Новоалександровка и Новопокровское. Российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных и двух пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также двух бригад теробороны.

Днем 5 июня Минобороны сообщило, что украинские войска за неделю потеряли более 13,5 тысячи человек.

Также в Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», в котором британские инструкторы обучали диверсантов-подводников.

Днем ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики сообщало, что более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское).

Ранее американские танки Abrams подвергли критике из-за их уничтожения в зоне СВО.

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