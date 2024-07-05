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В Минобороны сообщили об уничтожении трех складов ВСУ

Минобороны: группировка войск «Днепр» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

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Минобороны РФ

Группировка войск «Днепр» уничтожила три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска ликвидировали две боевые машины и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ уничтожили 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих», — заключили в Минобороны.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.

В сводке оборонного ведомства указано, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате атак ВСУ потеряли более 13,5 тысячи человек за неделю.

Еще российские экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу украинской армии.

Ранее в районе Одессы уничтожили украинский военный объект.

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