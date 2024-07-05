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Российские военные за неделю сбили три самолета ВСУ

МО РФ: средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 и один Су-27 ВСУ

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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Силы РФ также уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, американскую противорадиолокационную ракету HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 451 беспилотник.

Кроме того, на аэродромах базирования российские военные уничтожили пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повредили два украинских самолета Су-27.

4 июля Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29, который в момент удара находился на аэродроме базирования.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» высказал мнение, что российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. По его словам, сейчас Киеву придется искать другие аэродромы, возможно, в Молдавии или Румынии.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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