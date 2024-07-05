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ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка

ВСУ нанесли удар из HIMARS по спальному району Донецка, ранены два человека

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AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка, ранены два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

«Прилетело в район мариупольской развилки в Ленинском районе, возле многоэтажек. Два человека ранены», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

5 июля командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что наиболее широко ВСУ используют РСЗО HIMARS, снаряды которой оснащаются кассетной боевой частью. Кроме того, у таких РСЗО есть инерциальные навигационные системы, корректируемые по данным GPS.

3 июля представитель Следственного комитета России заявил, что ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке ракетой, выпущенной из РСЗО HIMARS.

1 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 155 мм. Отмечается, что артиллерия калибра 155 мм является характерной для стран НАТО.

Ранее ВСУ выпустили две ракеты по Донецку.

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