ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка, ранены два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

«Прилетело в район мариупольской развилки в Ленинском районе, возле многоэтажек. Два человека ранены», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

5 июля командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что наиболее широко ВСУ используют РСЗО HIMARS, снаряды которой оснащаются кассетной боевой частью. Кроме того, у таких РСЗО есть инерциальные навигационные системы, корректируемые по данным GPS.

3 июля представитель Следственного комитета России заявил, что ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке ракетой, выпущенной из РСЗО HIMARS.

1 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 155 мм. Отмечается, что артиллерия калибра 155 мм является характерной для стран НАТО.

Ранее ВСУ выпустили две ракеты по Донецку.