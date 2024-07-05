В Польше заявили о нежелании стран Евросоюза формировать боевую группу

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республике пришлось срочно формировать боевую группу Евросоюза (ЕС), поскольку другие страны не хотели этого делать. Его слова в ходе торжественной церемонии заступления группы на боевое дежурство передает РИА Новости.

В ходе своей речи Косиняк-Камыш задался вопросом, как получилось, что Польша взяла на себя ответственность по выставлению боевой группы быстрее, чем другие. Он напомнил, что в первые месяцы 2024 года высокий представитель по международным делам и безопасности обратился с соответствующей просьбой ко всем странам – членам ЕС.

«Не было много желающих, нет много готовых. Это значит, что уровень подготовки многих государств неадекватен угрозам. А Польша понимает угрозы и к ним готова», — подчеркнул министр национальной обороны страны.

По его словам, Польша подготовила группу за полгода, хотя нормальным периодом для этого является срок в два года. В нее входят две тысячи солдат. Министр уточнил, что боевое дежурство группы продлится до 30 июня 2025 года.

1 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши сообщали, что Вишеградская боевая группа ЕС, сформированная преимущественно из польских десантников, а также военных из Венгрии, Чехии и Словакии, начала боевое дежурство.

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