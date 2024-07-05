В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, инцидент случился в Волновахе. Специалисты выехали на место, куда попал снаряд ВСУ во время утреннего артудара по городу, чтобы изучить характер повреждения. Однако в то же время начался повторный обстрел.

В итоге пострадали два сотрудника МЧС, их госпитализировали. Также осколки повредили служебный автомобиль.

В начале июля ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров. Артиллерия такого калибра является характерной для стран НАТО.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что ВСУ перешли в Запорожской области к «англосаксонской стратегии», стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет.