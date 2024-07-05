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Американские танки Abrams подвергли критике из-за их уничтожения в зоне СВО

MWM: удары ВС России сильно испортили репутацию американских танков Abrams

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Mindaugas Kulbis/AP

Репутация танков Abrams значительно испортилась из-за их уничтожения российскими войсками в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В материале говорится, что Abrams понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72. По мнению авторов статьи, это усилило обеспокоенность боевыми качествами этой техники в других странах, так как до этого, в 2010-х годах, репутацию танка уже подмочили события в Ираке.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 июля стало известно, что российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении. Танк был уничтожен артиллеристами группировки войск ВС РФ «Центр» при помощи высокоточного снаряда «Краснополь». Выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

30 июня Abrams был уничтожен артиллеристом Вооруженных сил России из Башкирии с позывным «Агай».

Ранее сообщалось, что трофейные Abrams и Leopard выставят в Петербурге.

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