Третий Patriot от Германии прибыл на Украину

Посол ФРГ на Украине Мартин Егер написал на своей странице в социальной сети X, что Германия передала Киеву третий комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«На Украину уже прибыл третий комплекс ПВО Patriot из Германии», — написал он.

По его словам, экипаж комплекса уже прошел обучение на территории ФРГ.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет бундестага одобрил заказ четырех новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них. Об этом говорится в заявлении ВВС Германии. Ответственный за вопросы бюджета и обороны депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц подчеркнул, что закупка четырех комплексов обойдется казне Германии в €1,4 млрд.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставок Соединенными Штатами Украине систем Patriot.

Ранее в Госдепе США анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО.