Российские военные выявили уязвимость ракет ATACMS, применяемых ВСУ по Севастополю

Российские военные специалисты выявили главную уязвимость американских ракет ATACMS, — это наведение с помощью космических систем управления. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, теперь российская сторона знает все сильные и слабые стороны этих ракет. Благодаря этим знаниям можно полностью нивелировать их угрозу, сделать так, что эти ракеты больше не будут попадать по целям.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Матвийчук уточнил, что у ракет ATACMS две системы наведения: инерциальная, которая задается программой, и с помощью космических систем управления. С второй силы РФ смогут успешно справиться.

Полковник отметил, что существуют разные частоты, которые передаются в аналитические центры для анализа и контроля. Там, где есть космическая система управления, российские военные могут вмешиваться, создавая активные помехи, которые приведут к потере ракетой ориентации в пространстве.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее российские специалисты изучили взрыватель ракеты ATACMS.