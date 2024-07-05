Китай смоделировал сценарий блокады Тайваня для противодействия США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) смоделировала блокаду Тайваня беспилотниками после представления Соединенными Штатами плана по защите острова. Об этом сообщила англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на статью в китайском академическом журнале Command Control & Simulation.

Американский план «Hellscape» подразумевает защиту острова только с использованием БПЛА.

В моделировании НОАК описано использование больших и средних беспилотников, которые запускаются с материкового Китая, и небольших разведывательных и антирадарных дронов с военных кораблей. Целью задачи, описанной в исследовании, названо формирование блокады и контроль неназванного острова с рельефом, похожим на Тайвань.

В сценарии на острове установлено большое количество пусковых установок зенитных ракет, а в окружающих водах находятся военные корабли и подводные лодки. В такой ситуации, подчеркивается в статье, использование традиционных пилотируемых сил для разведки и нападений является проблемой, в то время как применение беспилотников дает преимущество.

В мае официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявлял, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе.

Ранее Китай призвал США прекратить потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.