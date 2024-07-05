Беспилотники ВСУ атаковали заправки в Курской области

Два человека пострадали в Курской области после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Суджанском районе БПЛА атаковали автозаправочные станции. В городе Судже «в результате сброса» был ранен водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.

В селе Заолешенка украинский беспилотник повредил помещение заправки и автомобиль, который загорелся, но был оперативно потушен пожарным расчетом. Ранение получил один из жителей, он был доставлен в районную больницу для осмотра и лечения.

Губернатор обещал оказать помощь «всем собственникам».

До этого врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске были повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали юг России 50 беспилотниками.