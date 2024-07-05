После атаки ВСУ на Кубань возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления личностей из состава ВСУ, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку, отметили в ведомстве.

ВСУ в ночь на 5 июля атаковали южные регионы РФ при помощи беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской.

В Приморско-Ахтарске силы ПВО сбили украинские дроны, но обломки аппаратов упали на гражданские здания, В итоге шесть человек пострадали, в том числе двое — несовершеннолетних. Шестилетняя девочка получила осколочное ранение в живот и попала в больницу, однако врачам спасти пациентку не удалось.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.