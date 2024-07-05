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На Кубани рассказали о повреждении на электроподстанции после ночной атаки БПЛА

В Приморско-Ахтарске беспилотники повредили трансформаторы на электроподстанции

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В результате ночной атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске были повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.

Он рассказал, что в данный момент без энергоснабжения остаются около 29 тыс. жителей района, в том числе 19 социально-значимых объектов, их подключили к резервным источникам питания.

Брошены все силы и средства для восстановления энергоснабжения, подчеркнул Шапошник. На данный момент 15 аварийных бригад из 75 человек и 16 единиц техники проводят необходимые восстановительные работы.

Украина в ночь на 5 июля атаковала южные регионы РФ при помощи беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. В Приморско-Ахтарске обломки дронов упали на гражданские здания, шесть человек пострадали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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