В Севастополе сообщили об уничтожении воздушных целей

В Севастополе авиация работает над уничтожением воздушных целей над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, действия по уничтожению целей происходят на значительном расстоянии от берега.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев.

Губернатор также призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

До этого Развожаев сообщал, что в городе объявлена воздушная тревога.

3 июля директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявлял, что в городе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения об угрозе ракетной атаки. Данный сигнал будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи.

Ранее в МИД оценили заявление США о допустимости ударов по Крыму.