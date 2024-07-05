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Ставридис: НАТО не поспевает за Россией в развитии ИИ

Ставридис: НАТО работает недостаточно быстро, чтобы опередить РФ в применении ИИ

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Kevin Hagen/AP

НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить РФ, которая быстро учится использовать искусственный интеллект (ИИ) на поле боя. Об этом заявил Bloomberg бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя», — заявил он.

По его словам, искусственный интеллект может применяться в виде аватаров, которые могут консультировать командиров на поле боя. Также это могут быть системы, связывающие вместе беспилотные системы на суше, море и воздухе.

«НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро учится в реальном конфликте, в то время как НАТО ограничивается испытаниями и гипотезами», — отметил он.

Также Ставридис высказал мнение, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который осенью 2024 года займет пост генерального секретаря НАТО, может справиться с вызовами, которые стоят перед организацией.

Ранее Зеленский пообщался с будущим генсеком НАТО.

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