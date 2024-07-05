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В Полтавской области произошли взрывы

«Страна»: в городе Миргород Полтавской области произошли взрывы

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«О взрывах в Миргороде сообщают местные паблики. Мониторинговые ресурсы сообщают об ударе баллистической ракетой», — говорится в сообщении.

Также над городом замечен разведывательный беспилотник.

В ночь на 5 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Вечером 4 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.

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