В Полтавской области произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«О взрывах в Миргороде сообщают местные паблики. Мониторинговые ресурсы сообщают об ударе баллистической ракетой», — говорится в сообщении.

Также над городом замечен разведывательный беспилотник.

В ночь на 5 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Вечером 4 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.