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Стало известно о пресечении переправки диверсантов ВСУ через Днепр

Сальдо заявил о пресечении переправки диверсантов ВСУ через Днепр

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска пресекли попытку переправки группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра.

«Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра», — написал он.

Также он отметил, что на правом берегу Днепра был уничтожен продовольственный склад бойцов ВСУ, спрятанный в автофуре, а также спрятанный в сарае боекомплект минометного расчета.

В начале июля Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. Он подчеркнул, что украинские войска обычно отправляют мелкие группы на резиновых лодках. Бойцы ВС России все время находятся наготове, чтобы выявлять диверсантов.

Ранее российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины.

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