Российские военные сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что дрон был уничтожен около 9:00 (мск) над российским регионом.

Других подробностей ведомство не приводит.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Утром 5 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники сообщил, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску. По его словам, эти дроны запускали для атак на Белгородскую и Курскую области РФ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.