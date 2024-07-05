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В ВСУ забили тревогу из-за действий российских военных в ДНР

Inertia: в ВСУ заявили о проблемах в ДНР из-за тактики российской армии

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» заявил о проблемах в Донецкой народной республике из-за тактики российских военных. Об этом пишет Interia.

По словам украинского военного, интенсивность обстрелов со стороны российских войск не уменьшилась, они продолжают атаковать.

Представитель «Хортицы» добавил, что силы РФ рассредоточиваются и атакуют позиции ВСУ, внимание от действий своих подразделений они пытаются отвлечь усиленной артиллерийской атакой или ударами беспилотников типа камикадзе и «Ланцетов».

Собеседник издания добавил, что наиболее ожесточенные бои идут в пригороде Часова Яра.

4 июля представитель группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что ВСУ оставили район Канал в Часове Яре, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удерживать микрорайон было нецелесообразно, это угрожало жизням и здоровью военнослужащих.

3 июля Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль район «Новый» в Часове Яре.

Ранее дуэль российских и украинских снайперов произошла под Часовым Яром.

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