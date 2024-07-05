В Германии рассказали об ошибке командования ВСУ в Полтавской области

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, когда разместило свои самолеты Су-27 близко к линии фронта и не обеспечило их защитой. Об этом пишет немецкое издание ZDF.

«В любом случае после этой атаки [ВС РФ] Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда», — считает автор статьи.

Издание выразило непонимание того, почему те немногие из оставшихся у Украины самолетов не находились под надежной защитой. Отмечается, что в скором времени пройдет расследование, которое должно выявить, было ли это результатом халатности.

2 июля сообщалось, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Ранее в США назвали неприемлемым ущерб, нанесенный украинской авиации.