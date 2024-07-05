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Системы ПВО за ночь сбили 50 дронов над Россией

МО РФ: системы ПВО за ночь уничтожили 50 дронов над тремя регионами РФ

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над тремя регионами РФ 50 украинских крылатых беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, 26 дронов уничтожили над Запорожской областью, еще 10 — над Ростовской, а еще 14 — надо Краснодарским краем. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались при помощи беспилотников совершить террористические атаки на объекты РФ.

Как ранее заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, обломки сбитых беспилотников упали на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе, где вызвали ландшафтные пожары.

Несколькими часами ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотниками пострадали мирные граждане, шесть человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

Ранее стало известно, каким образом ВСУ пытаются выяснить местоположение российских систем ПВО.

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