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Российские войска получили новую партию «выносливых» пистолетов-пулеметов

«Ростех» поставил ВС РФ новую партию пистолетов-пулеметов ПП-2000

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», поставил Вооруженным силам России новую партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Об этом говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Отмечается, что, хотя ПП-2000 по размерам и весу сопоставим с современными боевыми пистолетами, он может эффективно подавлять противника на дистанции до 200 метров. При этом оружие обладает высокой кучностью, оптимальным темпом стрельбы и хорошей эргономикой.

Кроме того, ПП-2000 считается крайне «выносливым» оружием.

В апреле специалисты «Ростеха» рассказывали о результатах краш-теста пистолета-пулемета. Его бросали на лед, роняли в лужи, закапывали в глину и грязь, которая в итоге забилась в ствол и ствольную коробку. Затем оружие переехали на внедорожнике и все равно сумели после этого отстрелять из него более 400 патронов.

Эксперты отмечали, что перепробовали все доступные способы, чтобы окончательно вывести из строя ПП-2000, однако так и не смогли этого сделать.

За свою «выносливость» ПП-2000 получил от «Ростеха» образ росомахи.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, изменят ли российские «умные бомбы» ход СВО.

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