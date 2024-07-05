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Вучич назвал сроки производства первой тысячи дронов-камикадзе в Сербии

Вучич заявил, что Сербия до сентября произведет первую тысячу дронов-камикадзе

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Darko Vojinovic/AP

Сербская оборонная промышленность планирует выпустить первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе до сентября. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на полигоне Пасулянске-Ливаде на юго-востоке Сербии, где проходили учения «Огненный удар — 2024», его цитирует агентство «Танюг».

«До сентября у нас будет первая тысяча «Комараца». Работаем и с беспилотными летательными аппаратами «Врабац», «Осица» и всеми остальными», — сказал он.

Военные учения «Огненный удар — 2024» включили участие различных воинских подразделений, авиации, ПВО, спецназа и электронной борьбы. Повышенное внимание уделялось разведывательным БПЛА и боеприпасам.

До этого Вучич заявлял, что противостояние «Хезболлы» и Израиля на Ближнем Востоке, выбор Кайи Каллас на пост главы Евродипломатии Европейского союза, а также обширные закупки оружия странами Запада и Востока говорят о подготовке к большой войне.

Ранее Вучич высказался о сотрудничестве Сербии и США.

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