Дело генерала Цокова прекратили в связи с его гибелью

Военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, где основным фигурантом был бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. По информации ТАСС из правоохранительных органов, дело Цокова было прекращено в связи с его смертью.

Генералу Попову было предъявлено новое обвинение в служебном подлоге. Второй участник дела, Моисеев, обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий. Материалы дела по Попову и Моисееву были выделены в отдельное производство. Дело Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям из-за его смерти, как уточнил источник агентства.

По версии следствия, Попов, Цоков и Моисеев действовали вместе в организованной группе. Цоков погиб летом 2023 года, после чего ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Моисеев и Попов находятся под стражей.

По данным следствия, они подозреваются в хищении более 1 700 тонн металлопроката, закупленного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой. Следствие установило, что стоимость украденного материала превышает 130 миллионов рублей.

Расследование по делу завершено. Попову помимо мошенничества предъявлено обвинение в служебном подлоге, которое он отрицает. Следствие планирует представить материалы фигурантам для ознакомления и направить дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения перед передачей в военный суд.

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