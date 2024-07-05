Родственница Омаровых прокомментировала ситуацию в семье накануне теракта

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова хотели остановить своего брата, Османа Омарова, в день теракта в Дагестане. Об этом РИА Новости заявила жена одного из братьев Зарина Омарова.

«Мне муж позвонил и сказал, что увидел какой-то странный статус у брата в WhatsApp, и они срочно выехали в город, сами не зная, куда едут и что их ждет. Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: «Осман, остановись, умоляю!». Но он (Осман) никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город», — рассказала Зарина.

Женщина сообщила, что в день трагедии ее супруг, Омар Омаров, находился вместе с детьми на базе отдыха. По словам Зарины, с Османом Омаровым она и муж виделись редко, собираясь в родительском доме.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что экс-руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что в течение нескольких лет знал о том, что некоторые его сыновья исповедуют ислам радикального толка (ваххабизм).

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.