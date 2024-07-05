Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

МО: Storm Shadow могут незаметно летать за счет корректировки по спутникам

close
100%
Wikimedia Commons

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут тайно приближаться к цели благодаря корректировке своей траектории с использованием американских навигационных спутников. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в статье ТАСС.

По его словам, указанные ракеты обладают способностью скрытно приближаться к цели на минимальной высоте, обходя рельеф местности, и точно попадать в цель благодаря корректировке траектории по американской спутниковой системе навигации.

2 июня сообщалось, что Франция разрешила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для атак на российские территории. Эту информацию подтвердил офицер военной авиации ВВС. Речь идет об неофициальном разрешении на удары по аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях. Дальность полета французских ракет достигает 250 километров.

В мае министерство обороны России объявило, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» успешно сбивает ракеты Storm Shadow.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами