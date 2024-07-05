В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут тайно приближаться к цели благодаря корректировке своей траектории с использованием американских навигационных спутников. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в статье ТАСС.

По его словам, указанные ракеты обладают способностью скрытно приближаться к цели на минимальной высоте, обходя рельеф местности, и точно попадать в цель благодаря корректировке траектории по американской спутниковой системе навигации.

2 июня сообщалось, что Франция разрешила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для атак на российские территории. Эту информацию подтвердил офицер военной авиации ВВС. Речь идет об неофициальном разрешении на удары по аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях. Дальность полета французских ракет достигает 250 километров.

В мае министерство обороны России объявило, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» успешно сбивает ракеты Storm Shadow.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.