Министр обороны Британии уйдет в отставку

Глава министерства обороны Британии Грант Шэппс потерял место в парламенте в ходе нынешних парламентских выборов, которые проходят в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные центрального избирательного комитета.

Шэппс, член Консервативной партии, набрал 16 тыс. голосов в своем избирательном округе — однако победу в нем одержал соперник Шэппса, член партии лейбористов Эндрю Льюин, набрав почти 20 тыс. голосов.

До этого стало известно, что Кир Стармер вместе с Партией Лейбористов одерживает победу на выборах в парламент Британии.

Экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.