Еще одна боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины уничтожена под Авдеевкой минометчиками Центрального военного округа российской армии. Об этом сообщает министерство обороны России.

«На Авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что боевой эпизод произошел в районе Авдеевского направления — при этом, кроме бронемашины, минометчики также смогли уничтожить прибывшую за Bradley эвакуационную группу, не дав увезти подбитую бронемашину в тыл.

До этого командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что силы и средства ПВО ВКС России за время специальной военной операции уничтожили более 42 тыс. целей ВСУ, в том числе свыше 550 самолетов и 27 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Госдуме заявили, что силы ПВО России изначально готовы сбивать поставляемые Украине F-16.