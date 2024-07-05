Расчеты ПВО РФ в Херсонской области готовятся к встрече с истребителями F-16

Российские военные расчеты эшелонированной противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» в Херсонской области готовятся к возможному перехвату истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира расчета комплекса ПВО «Оса» российских десантников, известного под позывным «Гром».

«Мы действуем в составе эшелонированной ПВО. Есть еще, мы — малая дальность, еще ближнего действия, и у каждого своя задача. Да, естественно, мы все готовимся. Хоть это и не наша цель, но если она будет… Если пилот, скажем так, F-16 проявит беспечность — зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет», — отметил высокопоставленный российский офицер.

Он подчеркнул, что истребители F-16 не являются основной целью для комплекса ПВО, на котором он служит.

Есть другие системы, которые лучше справятся с этой задачей, уточнил офицер.

Современные комплексы типа «Тор», «Бук» в модификациях М2 и М3, а также С-300 могут успешно справиться с истребителями F-16», добавил военный.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он был разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation (в настоящее время — Lockheed Martin). Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем четвертого поколения, пользуется успехом на международном рынке вооружений, говорится в журнале Flight Intermational.

Ранее была названа самая большая угроза для истребителей F-16 на Украине.