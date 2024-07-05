Стали известны даты проведения сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Семидесятая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО запланирована на 22–25 ноября в канадском Монреале. Об этом сообщила парламентская ассоциация Канады, передает ТАСС.

«С 22 по 25 ноября Канада проведет 70-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале», — отметили в ассоциации.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 300 делегатов из 57 стран, в том числе из числа партнеров Североатлантического альянса.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи альянса принимали участие около 400 парламентариев стран альянса и 25 государств-партнеров.

До этого газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы, а не только тех, которые находятся в районе Харькова.

В июне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти разрешили бить американским оружием по войскам РФ на границе с Сумской областью Украины.

Ранее в России пригрозили НАТО ответом на деятельность у ее границ.