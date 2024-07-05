В Конотопе звучат взрывы

В городе Конотопе Сумской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной над территорией всей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Конотоп (Сумская область) — взрывы», — сообщает телеканал ТСН.

В этом городе на северо-востоке Украины расположен один из ключевых в регионе железнодорожных узлов.

До этого стало известно, что в Херсоне и Киевской области звучат взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая продолжается с 23:30 (мск).

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.