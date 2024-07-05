На Кубани обломки дронов повредили крыши домов

Обломки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитые российскими силами ПВО, повредили дома в Приморско-Ахтарске. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, по словам жителей, повредили дом в микрорайоне МСО. Очевидцы сообщают об отключении электричества», — пишет канал.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, при падении фрагментов беспилотников пострадали гражданские объекты.

4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

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