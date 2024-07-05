Мощный взрыв произошел в Черноморске в Одесской области

В Одесской области Украины произошел мощный взрыв в городе Черноморске. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Черноморск — мощный взрыв», — написано в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Воздушная тревога в Одесской области звучит с 1:00 мск.

29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

3 июля взрывы произошли в Одессе. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.