Мощный взрыв произошел в Черноморске в Одесской области

В Одесской области Украины произошел мощный взрыв в городе Черноморске. Об этом сообщает телеканал ТСН.
«Черноморск — мощный взрыв», — написано в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Воздушная тревога в Одесской области звучит с 1:00 мск.
29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.
3 июля взрывы произошли в Одессе. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.