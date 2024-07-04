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Британский эксперт назвал отступление ВСУ из Часова Яра «ужасной новостью» для Украины

Меркурис: отступление ВСУ из Часова Яра сравнимо с потерей Авдеевки и Очеретино

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Ukraine Patrol Police/AP

Отступление из микрорайона «Канал» в восточной части города Часов Яр представляет для Украины «ужасную новость». Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, падение восточной части Часова Яра стало крупным поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ), и это событие можно ставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретино.

Меркурис спрогнозировал, что дальнейшее продвижение российских войск на этом направлении приведет к окончанию боев за Донбасс и полному освобождению ДНР.

3 июля стало известно, что оборона ВСУ на востоке Часова Яра пала, украинские подразделения пытаются сосредоточиться на обороне западной части города.

Несколькими часами позже информацию подтвердил советник руководства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Он отметил, что пролом украинской обороны Часова Яра — это значительное тактическое достижение и ключ к дальнейшему продвижению российских войск.

Утром 4 июля спикер группировки ВСУ «Хортица» Волошин признал, что украинские подразделения оставили район Канал в Часове Яре, так как удерживать микрорайон Канал было нецелесообразно.

Ранее британский эксперт назвал условие, при котором войска РФ смогут дойти до Днепра.

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Операция на Украине
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