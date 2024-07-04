Харьковский суд приговорил мужчину с расстройством интеллекта и органическим поражением центральной нервной системы (ЦНС) к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Фокус», ссылаясь на материалы суда.

По данным журналистов, комиссия врачей признала мужчину годным к службе, несмотря на диагноз «последствия раннего органического поражения ЦНС с интеллектуально-мнестическим снижением» и «задержка психомоторного развития». Мужчине вручили «боевую» повестку, но тот не явился в военкомат, что было квалифицировано как уклонение от призыва.

В суде мужчина заявил, что не согласен с выводами военно-врачебной комиссии, а также он сообщил, что является единственным кормильцем в семье и имеет больных родителей.

До этого командир украинского подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» заявил, что проблема пополнения рядов украинской армии вряд ли может быть эффективно решена с помощью насильственных методов мобилизации.

Ранее депутат Рады Наталуха заявил, что Украина «потеряла» миллион потенциальных солдат.