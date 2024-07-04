Комбрига ВДВ Городилова арестовали

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный суд назначил ему срок ареста до 19 августа. Городилову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В четверг, 4 июля, Следственный комитет РФ попросил об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Накануне стало известно, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Городилова. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. Имя Городилова упоминалось в иностранных СМИ в связи с обвинениями в «военных преступлениях на Украине». Минобороны России отрицает подобные обвинения. Городилов — не единственный высокопоставленный военный, ставший объектом следственного интереса по делу о мошенничестве. Ранее были арестованы бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, главный кадровик оборонного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Следственный комитет начал проверку по заявлению генерала Попова.