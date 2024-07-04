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СК попросил арестовать командира бригады ВДВ Городилова

СК РФ попросил арестовать комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

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Минобороны РФ

Следственный комитет РФ попросил об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Городилова», — сообщили в гарнизонном военном суде.

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Накануне стало известно, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Артема Городилова. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. Городилов стал одним из нескольких высокопоставленных военных, оказавшихся под следствием по делу о мошенничестве. Имя Городилова упоминалось в иностранных СМИ в связи с обвинениями в «военных преступлениях на Украине». Минобороны России отрицает подобные обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Следственный комитет начал проверку по заявлению генерала Попова.

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