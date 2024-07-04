В Эстонии одобрили запуск нового фонда военной промышленности

Правительство Эстонии запустило фонд оборонной промышленности, в который планирует вложить €50 млн. Об этом сообщает местное издание Postimees.

По информации газеты, 4 июля правительство рассмотрело инвестиционную стратегию по фонду.

Правительство уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписать акции фонда оборонной промышленности и инвестировать в фонд €50 млн, говорится в статье.

Накануне министерство обороны Эстонии предложило внести изменения в законодательство, которые позволят иностранным добровольцам присоединиться к силам обороны страны и проходить военную подготовку.

27 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила информацию о том, что ее страна, а также Латвия, Литва и Польша обратились к руководству ЕС с призывом построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

До этого посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсудить возможность отправки своих войск на территорию республики.

Ранее посольство России направило ноту МИД Эстонии.