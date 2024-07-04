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В зоне спецоперации уничтожили склады горючего и боеприпасов ВСУ

Склады горючего и боеприпасов ВСУ в Херсонской области подверглись атакам

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили хранилище боеприпасов и одно артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон».

«По нашим координатам были уничтожены группы управления БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»), артиллерийское орудие, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по украинскому складу с горючим в поселке Благовещенское и хранилищу боеприпасов в районе аэропорта. Также российские солдаты ликвидировали запасы военного имущества ВСУ, хранившиеся в поселке Антоновка.

Представители подпольной организации добавили, что теперь они намерены выяснить местонахождение пунктов управления и командного состава украинских войск. Впоследствии члены «Русского Херсона» передадут эту информацию военнослужащим ВС РФ для уничтожения объектов.

4 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские бойцы ликвидировали один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В момент удара он находился на аэродроме базирования.

Ранее в подполье заявили об ударе по аэродрому ВСУ, используемому для атак на Крымский полуостров.

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