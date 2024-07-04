Появление на фронте самоходной артиллерийской установки «Пион» свидетельствует о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается артиллерия повышенной мощности. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Карнозов в беседе с РИА Новости.

По его словам, уничтожение данной САУ на фронте российскими войсками свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины «близки к полной потере всей своей ствольной артиллерии повышенной мощности».

Он отметил, что большие потери заставили командование ВСУ достать из резерва и пунктов долговременного хранения все находившиеся там самоходные артиллерийские установки.

До этого стало известно, что российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Вооруженные силы РФ в частности наносили удары по аэродромам в Миргороде, Полтаве и Долгинцево.

Ранее войска РФ отразили атаку бригады ВСУ «Ярость».