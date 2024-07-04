В ходе осеннего призыва в России сохранятся бумажные повестки

В ходе осеннего призыва 2024 года в России сохранятся бумажные повестки. Такое пояснение на пленарном заседании Госдумы дал глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.

«Оповещение традиционным способом, то есть использование бумажных повесток, останется в подавляющем большинстве субъектов», — отметил Картаполов.

Речь об этом зашла во время рассмотрения законопроекта о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках через создаваемый в России «Единый электронный реестр воинского учета».

4 июля Госдума приняла поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», расширяющие права работодателей при направлении в военкоматы сведений о военнообязанных сотрудниках. Для этого можно будет использовать не только портал «Госуслуги», но и создаваемый «Единый электронный реестр воинского учета». Он должен заработать с ноября 2024 года.

2 июля сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через «Единый электронный реестр воинского учета».

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.