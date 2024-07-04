Названа причина ударов ВС РФ по аэродромам на Украине

Российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

Силы РФ наносили удары по аэродромам в Миргороде, Полтаве и Долгинцево.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Я полагаю, что это те аэродромы, которые могут быть подготовлены для приема западных самолетов типа F-16», — предположил военный.

По его словам, уничтожение взлетно-посадочных полос, аэродромов, особенно средств навигации, необходимо для недопущения поставок этих самолетов на территорию Украины. Матвийчук добавил, что техника, которая была уничтожена на аэродромах, — это техника улучшенная и переоборудованная для запуска ракет высокой дальности типа SCAPL, Storm Shadow.

Ликвидация этих аэродромов необходима, чтобы Украина не смогла развернуть во всю силу самолеты F-16. Сейчас Киеву придется искать другие аэродромы, возможно, в Молдавии или Румынии, добавил полковник.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.