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Названа причина ударов ВС РФ по аэродромам на Украине

Полковник Матвийчук: ВС РФ бьют по аэродромам ВСУ для недопущения поставок F-16

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

Силы РФ наносили удары по аэродромам в Миргороде, Полтаве и Долгинцево.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Я полагаю, что это те аэродромы, которые могут быть подготовлены для приема западных самолетов типа F-16», — предположил военный.

По его словам, уничтожение взлетно-посадочных полос, аэродромов, особенно средств навигации, необходимо для недопущения поставок этих самолетов на территорию Украины. Матвийчук добавил, что техника, которая была уничтожена на аэродромах, — это техника улучшенная и переоборудованная для запуска ракет высокой дальности типа SCAPL, Storm Shadow.

Ликвидация этих аэродромов необходима, чтобы Украина не смогла развернуть во всю силу самолеты F-16. Сейчас Киеву придется искать другие аэродромы, возможно, в Молдавии или Румынии, добавил полковник.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.

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