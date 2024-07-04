Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды массово сдавались в плен за последнее время. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться в плен практически с момента их мобилизации, добавил он.

Гагин также заявил, что российские военные успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решения ВСУ, также удавалось ликвидировать целые колонны техники противника.

4 июля сообщалось, что боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен, вдохновившись побегом бывшего сослуживца Максима Лихачева. Лихачев сдался ВС РФ в конце мая под Донецком, прибыв на место на танке Т-64, который до этого угнал у Вооруженных сил Украины.

В конце июня в министерстве обороны РФ сообщили, что 56 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным за неделю боев. Согласно данным МО РФ, всего за неделю ВСУ потеряли около 14 тыс. человек — в число потерь включаются как безвозвратные потери, так и раненые.

До этого группа солдат из 110-й бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен на Донецком направлении.

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