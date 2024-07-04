Российский военный в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк

Житель Уржумского района Кировской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», — говорится в публикации.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что работать военнослужащему приходилось под непрерывными обстрелами противников и атаками беспилотников.

Уточняется, что благодаря действиям российского бойца удалось наладить своевременное оказание медицинской помощи солдатам.

В ходе выполнения боевых действий под Авдеевкой военнослужащий, как украинский дрон-камикадзе подбил танк. Вместе с сослуживцем боец добрался до горящей машины, ликвидировал возгорание, после чего перегнал танк в безопасное место. Впоследствии боевую машину удалось восстановить.

Кроме того, санитарная группа, которой командует боец, смогла эвакуировать с поля боя 80 раненых бойцов.

Другой пример героического поступка был совершен в апреле. Водитель-механик одного из медицинских взводов российской армии Михаил Торгашев защитил от удара украинского беспилотника группу раненых солдат. Солдату удалось спасти пятерых военных ВС РФ.

Ранее военно-полевой хирург защитил семь раненых бойцов спецназа от дрона ВСУ.