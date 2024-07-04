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В Одессе задержали «агентов ФСБ», шпионивших под видом жениха и невесты

СБУ задержала пару за шпионаж для ФСБ под видом жениха и невесты

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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух «агентов ФСБ», которые под видом жениха и невесты собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 23-летний одессит и его 18-летняя подруга действовали в двух областях Украины — Днепропетровской и Одесской.

«Чтобы получать разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок жениха и невесты и фотографировались на фоне «нужных» объектов», — говорится в сообщении.

Также в спецслужбе сообщили, что задержанный должен был расклеить по Одессе 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию. По информации СБУ, одессита завербовали через анонимные чаты в Telegram-канале.

1 июля СБУ заявила о задержании «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти на Украине. В ведомстве сообщили, что группа планировала провести «провокации» в Киеве под видом проведения «вече» и захватить здание Верховной рады. У задержанных нашли оружие и боеприпасы. Их отправили под арест, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее агента СБУ приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж.

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