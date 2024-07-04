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Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о ранении сотрудников после атаки БПЛА

Гросси: атака БПЛА на Запорожскую АЭС подрывает столпы ядерной безопасности

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Павел Лисицын/РИА Новости

Атака беспилотников на Запорожскую АЭС подрывает несколько столпов ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся на странице агентства в соцсети Х.

«ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что 8 рабочих, пострадавших в результате вчерашних ударов дронов, являются сотрудниками ЗАЭС. Генеральный директор Гросси заявил, что атака нарушает несколько принципов ядерной безопасности, в том числе — третий, который защищает персонал», — написал он.

Утром 3 июля большая часть Энергодара осталась без света и воды в результате атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения.

Во время атаки на ЗАЭС велись работы по возобновлению подачи электричества. «Радуга» оставалась единственной подстанцией, обеспечивающей город электричеством после разрушения подстанции «Луч» в середине июня. В МАГАТЭ призвали прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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