Боец СВО вернулся из госпиталя, угрожал соседям отверткой и плескался бензином

В Калининском районе Санкт-Петербурга боец специальной военной операции (СВО) вернулся из госпиталя, после чего угрожал соседям и плескался бензином. Об этом пишет газета »Фонтанка».

«В Калининском районе Петербурга ловили участника СВО, который превратил жизнь соседей в кошмар. Несколько дней назад он завершил лечение в госпитале, но на фронт не вернулся», — говорится в публикации.

Газета также сообщает, что мужчина раньше имел проблемы с законом, поэтому соседи не надеялись на изменения после фронта. По словам местных жителей, последней каплей для вызова сотрудников правоохранительных органов стало то, что военный бросался с отверткой на жильцов дома, после чего разливал бензин вокруг и на себя, грозился всех поджечь.

В результате полиция произвела задержание мужчины, также был вызваны медики скорой помощи. Специалисты успокоили бойца и увезли в больницу для прохождения соответствующего лечения.

Другой случай произошел в Петрозаводске. Местные жители сообщили в соцсетях о вернувшемся из зоны спецоперации мужчине, который забрался на козырек подъезда и угрожал жителям дома тесаком.

Ранее в Волгограде экс-боец СВО едва не отрезал палец соседу.