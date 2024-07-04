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Боец СВО вернулся из госпиталя, угрожал соседям отверткой и плескался бензином

В Петербурге бойца СВО увезли в больницу после угроз соседям отверткой

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Калининском районе Санкт-Петербурга боец специальной военной операции (СВО) вернулся из госпиталя, после чего угрожал соседям и плескался бензином. Об этом пишет газета »Фонтанка».

«В Калининском районе Петербурга ловили участника СВО, который превратил жизнь соседей в кошмар. Несколько дней назад он завершил лечение в госпитале, но на фронт не вернулся», — говорится в публикации.

Газета также сообщает, что мужчина раньше имел проблемы с законом, поэтому соседи не надеялись на изменения после фронта. По словам местных жителей, последней каплей для вызова сотрудников правоохранительных органов стало то, что военный бросался с отверткой на жильцов дома, после чего разливал бензин вокруг и на себя, грозился всех поджечь.

В результате полиция произвела задержание мужчины, также был вызваны медики скорой помощи. Специалисты успокоили бойца и увезли в больницу для прохождения соответствующего лечения.

Другой случай произошел в Петрозаводске. Местные жители сообщили в соцсетях о вернувшемся из зоны спецоперации мужчине, который забрался на козырек подъезда и угрожал жителям дома тесаком.

Ранее в Волгограде экс-боец СВО едва не отрезал палец соседу.

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